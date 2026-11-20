Что случилось этой ночью: пятница, 20 ноября

Встреча по Украине в Берлине, новый директор по кибербезопасности в Белом доме, визит Путина в Таджикистан, затраты США на операцию против Ирана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф охарактеризовал дискуссии по Украине в Берлине как "содержательные и откровенные". Джаред Кушнер отметил, что встреча с участниками "коалиции желающих" оказалась результативной для выстраивания общей позиции по украинскому вопросу.

- Белый дом назначил Кирстен Дэвис новым директором по кибербезопасности взамен ушедшему с поста Шону Кэрнкроссу, сообщил Axios со ссылкой на источники.

- Норвегия и Великобритания поставят Украине скоростные патрульные катера общей стоимостью $102,3 млн для защиты морского коридора в Черном море.

- Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где проведет переговоры с главой республики Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят сотрудничество на афганском направлении, а также функционирование российской военной базы.

- Хуситы заявили о нанесении ударов по финансовому центру, нефтехимической компании, базе ВВС и аэропорту в Саудовской Аравии.

- Глава израильской разведки "Моссад" Роман Гофман в ходе визита в США призвал американских представителей возобновить удары по Ирану, сообщила WSJ.

- Военная операция против Ирана с конца февраля обошлась США более чем в $48 млрд, включая расходы на боеприпасы, замену техники и эксплуатационные затраты, сообщили в Пентагоне.

- Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи отверг обвинения Дональда Трампа в разработке Тегераном химического оружия. Он сравнил их с утверждениями Колина Пауэлла в 2003 г. о наличии у Ирака оружия массового уничтожения.