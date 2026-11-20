Лагард призвала Европу противодействовать угрозам до того, как они станут реальностью

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Европе следует научиться предотвращать угрозы еще до того, как они станут реальностью, а не ждать возникновения кризисов, чтобы начать действовать, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По мнению Лагард, медленно нарастающим проблемам не уделяется должного внимания на ранних этапах.

"Когда события убеждают нас в том, что мир изменился, мы действуем, - сказала она в ходе выступления на Европейском банковском конгрессе в пятницу. - Трудности возникают, когда кризис развивается медленно".

Лагард, которая покинет пост главы ЕЦБ в начале февраля, с момента вступления в эту должность в 2019 году неоднократно использовала ежегодный форум во Франкфурте для продвижения идеи европейской интеграции. В 2025 году она заявила, что европейским странам необходимо преодолеть постоянную нерешительность в вопросах принятия мер по стимулированию экономики, иначе их можно будет обвинить в "безответственности".

Европейская экономика демонстрирует устойчивость к различным шокам, однако эксперты говорят о необходимости укрепления ее фундамента. Среди основных проблем называют низкую производительность и слабый потенциал роста, а в числе предлагаемых решений - структурные реформы и создание единого рынка капитала, пишет Bloomberg.

В пятницу Лагард вновь предупредила о последствиях промедления с реализацией последней инициативы.

"С каждым годом, пока у нас нет единого рынка капитала, все больше наших сбережений инвестируется за рубежом, и все больше наших растущих компаний ищет финансирование за пределами Европы, - отметила она. - Однако потери за отдельно взятый год недостаточно велики, чтобы преодолеть сопротивление переменам".

Лагард также подчеркнула, что в настоящее время Европа зависит от доступа к зарубежным моделям искусственного интеллекта и вычислительным мощностям.

Сокращение этой зависимости "означает необходимость уже сейчас инвестировать в создание новых мощностей для защиты от угрозы, которая, возможно, никогда не реализуется", сказала она, подчеркнув, что "издержки бездействия вполне реальны".

По мнению Лагард, наиболее серьезной непосредственной угрозой для мировой финансовой системы являются кибератаки, возможности которых существенно расширяются благодаря все более совершенным ИИ-агентам. Этой угрозе не уделяется достаточного внимания на уровне государств, считает она.

Лагард также заявила, что ЕЦБ намерен расширить доступ других стран к своим валютным своповым линиям, чтобы защитить еврозону от внешних финансовых потрясений и укрепить международную роль евро. В настоящее время европейский регулятор имеет своповые линии лишь с крупнейшими центральными банками, такими как Федеральная резервная система и Народный банк Китая.