Еврокомиссия выделила 7,9 млрд евро Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в пятницу реализовала решение о выделении Киеву почти 8 млрд евро для усиления финансовой стабильности Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Еврокомиссия в пятницу выделила 7,9 млрд евро Украине для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания функционирования системы государственного управления страны", - указано в сообщении.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что это крупнейший единовременный платеж, предоставленный ЕС для Украины.

16 ноября Совет ЕС принял решение о выделении данной суммы из Фонда для Украины (Ukraine Facility). В сообщении совета уточнялось, что около 5 млрд евро из этих средств выделяются за счет денег, предусмотренных в рамках кредитной линии для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) на 2026 год.

В Совете ЕС заявили, что выплата стала возможной благодаря выполнению Украиной более 20 целевых показателей, касающихся реформ в таких ключевых сферах, как: судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственными активами, развитие человеческого капитала, деловая среда, децентрализация и региональная политика, энергетика, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, охрана окружающей среды.

Ukraine Facility был создан 1 марта 2024 года. Он предусматривает выделение более 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период до 2027 года. Из этой суммы более 40 млрд евро предназначены для реализации реформ и инвестиций по "Плану для Украины" - "дорожной карты" восстановления страны и ее интеграции в ЕС.