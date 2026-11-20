Генсек НАТО обсудил с Туском инцидент в воздушном пространстве Польши

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу в ходе телефонного разговора с премьером Польши Дональдом Туском назвал опасным инцидент с нарушением польского воздушного пространства.

"Поговорил с Туском о серьезном нарушении польского воздушного пространства ночью. В ответ на это были подняты истребители НАТО", - написал Рютте в соцсети Х.

Он отметил, что "этот инцидент явно опасен".

Ранее в пятницу Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о нарушении воздушного пространства Польши неустановленным объектом. Позже пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак заявил, что объект упал в Билгорайском повете (районе) на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной. Территория оцеплена, проводится расследование.

Туск в связи с инцидентом созвал экстренное совещание с участием министров, представителей польской армии и глав родов войск.