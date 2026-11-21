В CENTCOM опровергли сообщения об ударах по иранскому острову Кешм

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщения СМИ о нанесении каких-либо новых ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

В пятницу агентство Tasnim сообщило, что по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе был нанесен американский ракетный удар. О каких-либо разрушениях в сообщении не указывалось.

Тем временем агентство Fars сообщило, что в небе над островом был слышен взрыв, но его происхождение неизвестно.

Ранее США неоднократно наносили удары по острову, последний раз - во вторник. По данным CENTCOM, это были высокоточные удары по ракетной базе КСИР.

Отмечалось, что удар был нанесен "в целях самообороны (...) в ответ на агрессию КСИР, направленную против американского персонала и объектов".