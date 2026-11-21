Аракчи заявил, что Иран не намерен вывозить обогащенный уран за пределы страны

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к переговорам по поводу своих запасов урана, обогащенного до 60%, но настаивает на том, что этот материал не будет вывозиться за пределы страны.

В интервью газете Iran Аракчи указал, что по вопросу ядерного обогащения может быть выработана справедливая формула, но этот вопрос должен решаться в рамках более широкого соглашения, которое защитит национальные интересы страны. Он добавил, что официальная ядерная доктрина Ирана остается неизменной.

Говоря о перспективах переговоров с Вашингтоном, Аракчи заявил, что вместо нынешнего тупика "ни войны, ни мира", Тегеран стремится к "хорошему, достойному и прочному соглашению", которое предотвратит новую войну, но с оговоркой, что Иран не пойдёт на уступки, которые США могли бы представить как свою победу.

Он подтвердил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться предложениями через Катар и Пакистан.