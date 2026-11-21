Пит Хегсет ввел ограничения на сотрудничество с Канадой в оборонной сфере

В министерстве отметили, что ограничения не повлияют на обмен разведданными

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет издал секретную директиву, которая накладывает ограничения на сотрудничество Соединенных Штатов с Канадой в оборонной сфере, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальные источники.

Детали директивы, подписанной на текущей неделе, в сообщении не приводятся.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил изданию, что министерство "предпринимает шаги для обеспечения того, чтобы его взаимодействие с Канадой способствовало достижению ощутимых оборонных целей США и, в конечном счете, поддерживало активизацию оборонных отношений".

По его словам, Пентагон "уделяет приоритетное внимание возможностям двустороннего сотрудничества, которое укрепляет оборону нашей родины и общего полушария, одновременно поддерживая способность Канады выполнять обязательства по НАТО".

При этом он отметил, что директива не повлияет на обмен разведданными в сфере обороны или на то, как вооруженные силы США и Канады сотрудничают в рамках НАТО и двустороннего Командования североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD), которое предназначено для защиты воздушного пространства и морских границ обеих стран.

Издание напоминает, что США и Канада на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения и имеют общую границу протяженностью почти 8,9 тыс. км. Канадские войска участвовали в боевых действиях вместе с американскими, в том числе в Афганистане, где погибли по меньшей мере 158 канадских, военнослужащих и еще 2 тыс. получили ранения.

Канада также является членом "Пяти глаз" - консорциума по обмену разведданными, который существует уже несколько десятилетий, и в который, помимо США, входят Великобритания, Новая Зеландия и Австралия. По данным издания, представитель одной из стран "Пяти глаз" заявил, что США официально не сообщали о том, что обмен информацией изменится, но за последний год американские власти стали делиться информацией в меньшем объеме "на различных платформах".

Во время первого президентского срока Дональд Трамп регулярно критиковал расходы Канады на оборону и ставил Оттаву в один ряд с другими союзниками по НАТО, которые, по его словам, слишком сильно полагались на США в вопросах безопасности. Он также критиковал торговые отношения между США и Канадой, заявляя, что Соединенные Штаты не получают достаточной отдачи.

После переизбрания Трампа в 2024 году он стал еще активнее давить на Канаду, предлагая сделать ее "51-м штатом США". Поначалу канадские официальные лица считали, что Трамп шутит, но президент неоднократно возвращался к теме возможной аннексии.

Премьер-министр Канады Марк Карни в конце концов заявил Трампу во время встречи в Овальном кабинете в мае 2025 года, что Канада "не продается" и "никогда не будет продаваться".

Экономическая политика Трампа привела к дополнительному напряжению в отношениях. Вскоре после вступления в должность он ввел пошлины на канадскую сталь, алюминий и другие товары. Канада ответила встречными пошлинами. Оттава также стремится снизить зависимость от американского оружия.

Трамп, выступая в пятницу в Белом доме, похвалил Карни, назвав его "очень приятным человеком", но выразил недовольство тем, что Канада не заключила торговую сделку на его условиях.