Генсек НАТО считает, что реальные мирные переговоры с РФ еще не начинались

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте выразил мнение о том, что переговоры с РФ по украинскому урегулированию по-настоящему еще не начинались.

"Будем честны, реальным переговорам с Россией по мирному урегулированию только предстоит начаться", - сказал он в понедельник на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По мнению генсека Североатлантического альянса, предстоящие контакты с РФ позволят "проверить серьезность" ее намерений искать дипломатическое решение украинского кризиса.



