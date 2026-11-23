Нидерланды запретили продажу внедорожника китайской BYD в Европе

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд Нидерландов предварительно запретил продажу крупнейшего внедорожника китайской BYD Co. в Евросоюзе из-за его сходства с моделью Defender, выпускаемой Jaguar Land Rover (JLR).

Акции BYD подешевели на 1,8% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.

Суд посчитал, что внедорожник BYD Ti7 "нарушает права JLR на зарегистрированный в ЕС дизайн", поскольку различия между двумя моделями недостаточны.

Автомобиль BYD Ti7 пока не продается в странах ЕС, однако уже доступен для заказа в Великобритании.

BYD заявила, что категорически не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

"BYD Ti7 является результатом самостоятельной разработки дизайна нашей компанией и не нарушает никаких прав JLR, - говорится в заявлении китайского автопроизводителя. - Мы используем все доступные правовые средства, чтобы доказать ошибочность этого судебного решения".

BYD, как и многие другие китайские автопроизводители, сталкивается с замедлением спроса на внутреннем рынке. Зарубежные рынки в этом году стали одним из основных потенциальных источников роста для многих китайских автомобильных компаний, которые активно наращивают экспорт своей продукции.

В третьем квартале на зарубежные рынки пришлось более 40% продаж BYD.