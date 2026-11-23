Пашинян пообещал уйти в отставку, если новая Конституция не будет принята

Никол Пашинян Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если новая Конституция республики не будет одобрена на референдуме.

"Поскольку правящей фракции "Гражданский договор" в парламенте не хватает шести голосов для принятия решения о проведении референдума, я предлагаю оппозиции проголосовать за решение о проведении референдума, чтобы предоставить народу самому вынести решение, - сказал он в видеообращении. - Если народ проголосует против новой Конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра".

"Если проголосует за, то на следующих выборах - очередных или внеочередных - я не буду баллотироваться на пост премьера. А до следующих выборов, как премьер-министр, займусь институционализацией и финализацией мира (с Азербайджаном - ИФ), что уверен, состоится", - сказал Пашинян.

В Армении опубликован проект новой Конституции, в преамбуле которого отсутствует ссылка на Декларацию о независимости Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев называл условия для подписания мирного договора с Арменией. Так, по его словам, армянская сторона должна изменить Конституцию. "Потому что в Конституции существует ссылка на декларацию о независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша (Азербайджана - ИФ) прихоть, это просто объективные условия", - заявлял Алиев.