Минфин США ввел антииранские санкции против более 20 физических и юридических лиц

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США в рамках антииранской операции "Экономический изгой" ввел в понедельник санкции в отношении более чем 20 юрлиц и физлиц.

"Минфин ввел санкции в отношении более чем двух дюжин иранских пунктов обмена валют, подставных компаний, а также в отношении ключевых руководителей", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Согласно Минфину, фигуранты санкционного списка позволяли Ирану сохранять доступ к иностранной валюте в обход санкций.

Отмечается, что под ограничительные меры подпадает финансовая инфраструктура, которая служит фундаментом для значительной части международной торговли Ирана.