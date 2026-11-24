Монголия начнет производить собственную вакцину от ящура

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Государственное унитарное предприятие Монголии "Биокомбинат" намерено до конца 2026 года произвести и поставить на внутренний рынок первую партию вакцины от ящура объемом 200 тысяч доз, сообщают монгольские СМИ.

"Биокомбинат" представило общественности ход испытаний, исследований и производства планируемых к выпуску и уже выпускаемых вакцин для профилактики особо опасных инфекционных заболеваний животных. По итогам работы рабочей группы принято решение начать производство вакцины от ящура сразу после завершения подготовительных работ. Тем самым созданы условия для производства внутри страны до конца 2026 года 200 тысяч доз вакцины типа "O" против ящура", - говорится в сообщении.

На предприятии также готовятся к выпуску вакцины против чумы мелких жвачных: на первом этапе планируется выпуск 50 тысяч доз опытного образца вакцины, в дальнейшем мощность производства может вырасти до не менее чем 20 млн доз вакцины в год в случае интеграции в производственный процесс биоинженерного оборудования TideXcell (производит сингапурский холдинг Esco). Кроме того, на "Биокомбинате" проходит испытание вакцина от плевропневмонии коз.

На предприятии сообщили, что уже начато производство вакцин для профилактики контагиозной эктимы мелкого рогатого скота, колибактериоза, паратифа, сибирской язвы, бруцеллеза, пастереллеза, дифтерии, энтеротоксемии и классической чумы свиней, также поэтапно ведется подготовка к выпуску других биопрепаратов.

До сих пор в Монголии не было собственного производства вакцины от ящура, препарат ввозили из России.

Вспышки ящура - нередкое явление для сельскохозяйственных регионов Монголии, однако в последние годы ситуация ухудшилась из-за мутации вируса и появления новых штаммов. Весной 2026 года в приграничных с Китаем и Россией районах была зафиксирована вспышка нового агрессивного штамма ящура SAT-1. Монголия экстренно закупила у России крупную партию вакцины и провела масштабную вакцинацию скота. Всего вакцинации подверглись порядка 5 млн голов скота, еще более 4 тысяч голов было забито.

Государственное унитарное предприятие Монголии "Биокомбинат" было основано в 1923 году, несколько раз меняло форму собственности. Предприятие ежегодно производит 46 видов продукции, включая вакцины для животных и диагностические препараты, с производственной мощностью около 135 тыс. литров жидких вакцин и 31 млн доз сублимированных вакцин в год.