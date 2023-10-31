Госдума приняла в I чтении законопроект о дезинфекции машин, въезжающих в РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о ветеринарии, которые с 2025 года наделяют Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в РФ автомобилей для защиты от заразных болезней животных.

Документ (№441427-8) в сентябре внесло в парламент правительство РФ.

"Вы знаете, что у нас остаются проблемы, остаются территории сопредельные, в которых особо опасные болезни животных находят свое развитие. Это ящур, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, и нам очень важно защитить нашу территорию от всех вот таких заразных болезней", - отметил в ходе обсуждения законопроекта в парламенте заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Проводить дезинфекцию будет "Федеральный центр охраны здоровья животных" Россельхознадзора. Согласно пояснительным материалам, первоочередными для обеспечения дезинфекции автотранспорта являются автомобильные и смешанные пункты пропуска российско-китайского участка государственной границы, а также пункты пропуска с Монголией, Азербайджаном и Казахстаном.

В соответствии с законопроектом, дезинфекция транспортных средств в пунктах пропуска может проводиться как при поступлении информации от международных организаций или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных, так и до получения такой информации. В обоих случаях дезинфекция будет бесплатной как для юридических, так и для физических лиц.

"Для дезинфекции въезжающего автотранспорта в пунктах пропуска могут быть использованы средства широкого спектра действия, не оказывающие негативного воздействия на лакокрасочное покрытие автотранспорта", - говорится в пояснительных материалах. В самом тексте законопроекта указаний на этот счет нет.

В 2025 году запланировано проведение дезинфекции въезжающего автотранспорта в 20-ти, в 2026 году - в 23-х и в 2027 году в 25-ти пунктах пропуска. Финансирование указанных мероприятий будет идти за счет программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Согласно материалам законопроекта, в 2025-2027 гг. на данные цели потребуется 372 млн рублей: в 2025 г. - 103,8 млн рублей, в 2026 г. - 116,5 млн рублей, в 2027 г. - 151,5 млн рублей. Расчеты сделаны исходя из того, что средняя стоимость дезинфицирующих средств составляет 3 тыс. рублей за 5 литров.

Сейчас такие меры не предусмотрены. "В настоящее время требование об обязательной дезинфекции автомобилей законодательно не прописано", - пояснили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.