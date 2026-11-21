Глава Минфина США заявил, что мир может обойтись без иранской нефти

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Иран в настоящее время не может продавать нефть, однако это не навредит странам-импортерам этого энергоресурса, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Впервые с тех пор, как Иран добывает нефть, в море нет танкеров с иранской нефтью. Никто не может ее купить", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

Кроме того, по его словам, "мы увидели, что мир может жить без иранской нефти". Министр пообещал в субботу опубликовать данные, которые это подтверждают.

Бессент заверил, что ранее на этой неделе на переговорах в Шэньчжэне Россия, США и Китай подтвердили, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия.

"Иран не должен обладать ядерным оружием. Все три страны с этим согласны", - заявил министр.

Собеседник телеканала отметил, что США продолжат экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не согласится на устраивающие Вашингтон договоренности о прекращении конфликта.

Он напомнил, что в настоящее время живет на американской военной базе, так как опасается, что Иран может организовать на него покушение.

"Если иранцы и правда на меня охотятся, значит, они действительно в тяжелом положении", - заявил глава Минфина.

Он выразил сожаление, что The Wall Street Journal ранее в этом году опубликовала фото его нового дома вместе с данными геолокации. Именно после этого Бессент решил на время переехать на военную базу. "Жизнь на базе - приятная", - заверил он.