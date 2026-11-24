Иран будет усиливать контроль над Ормузом, пока США не выполнят условия Тегерана

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы усилят контроль над Ормузским проливом и будут поддерживать режим, ограничивающий судоходство по этому пути, пока США не согласятся на семь условий Тегерана, заявил во вторник главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами.

"Пока не будут выполнены семь условий Исламской Республики Иран, Ормузский пролив не только не откроют, его перекрытие будет усиливаться день за днем", - приводит агентство ИСНА слова Хатами.

"Условия для противника будут становиться все сложнее, над проливом установят более жесткий контроль", - продолжил генерал-майор.

Во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что иранские власти не желают вести переговоры об урегулировании региональной ситуации, пока США не согласятся с семью предварительными условиями Тегерана.

Ранее, по различным данным, в числе выдвигаемых Тегераном условий фигурировали полное прекращение боевых действий в регионе, в том числе в Ливане, отмена санкций и снятие морской блокады США, разблокировка замороженных иранских активов и выплата компенсаций за ущерб, причиненный стране.