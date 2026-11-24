В Узбекистане ужесточат ответственность за вербовку в иностранные военные формирования

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила поправки об ужесточении ответственности за вербовку и службу в иностранных воинских формированиях, сообщила пресс-служба палаты.

Изменения вносятся в статью 154/1 Уголовного кодекса. Действующая редакция предусматривает за поступление и вербовку на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств ограничение свободы либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Поправки увеличивают срок наказания до пяти - десяти лет лишения свободы. Кроме того, уточняются нормы об ответственности за преступные деяния, связанные с участием в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.

Как отмечается в сообщении, в 2025 году число преступлений такого рода выросло почти в 12 раз по сравнению с предыдущим годом, без упоминания общего числа. По мнению депутатов, эти данные указывают на необходимость пересмотра существующих правовых механизмов, обеспечения их эффективности и принятия действенных мер по предотвращению подобных деяний.

"Принятие данного законопроекта послужит предотвращению вовлечения наших граждан в вооруженные конфликты за рубежом, обеспечению национальной безопасности, а также укреплению правовых механизмов борьбы с преступлениями против мира и безопасности человечества", - говорится в сообщении.

Документ направлен на одобрение в верхнюю палату парламента - Сенат.