Еврокомиссия предложила ужесточить выдачу туристических виз россиянам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в рамках 22-го пакета санкций против России рассматривает возможность ужесточения требований к выдаче шенгенских виз российским туристам, говорится в сообщении на сайте объединения.

"Пересмотренные правила сопровождаются обновленным списком необходимых документов для российских заявителей на визу. Они также включают более строгие меры в отношении туристических виз и поездок участников СВО и отдельных артистов в ЕС, а также рекомендации по реализации предлагаемого запрета на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях в ЕС, где они могут выступать от имени России", - заявили в ЕК.

В обновленном перечне документов на визу также упоминается военный билет, который консульство может запросить дополнительно. В перечень также вошли анкета с вопросами о военной службе и декларация заявителя.

Предполагается, что государства-члены ЕС больше не должны признавать российские паспорта без биометрических данных, "с учетом высоких рисков мошенничества и угрозы безопасности".

"Необходимо усилить контроль на внешних границах ЕС, проводя тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Проверки должны включать собеседования и систематический контроль отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе (SIS).

Государствам-членам рекомендуется вносить в информационную систему оповещения после принятия отдельными лицами решений об отказе во въезде по соображениям государственной политики или внутренней безопасности, чтобы предотвратить въезд через другой пограничный пункт.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), санкционный пакет еще предстоит согласовать, а рекомендации не означают, что сейчас во всех европейских консульствах и на границах начнут действовать новые требования.

"Однако россиянам, которые планируют путешествовать по Европе в 2027 году, стоит заранее позаботиться о получении десятилетнего биометрического загранпаспорта, особенно если предполагается посещение нескольких стран", - подчеркнули в ассоциации.

Согласно статистике ЕК, в 2025 году в России было подано 679,4 тыс. заявлений на получение шенгенских виз и выдано 618,8 тыс. единых шенгенских виз, из которых 175,9 тыс. (28,4%) - многократные. Доля отказов составила 6,4%. В тройку лидеров по количеству выданных единых шенгенских виз вошли Италия (161,1 тыс.), Франция (156,5 тыс.) и Испания (123,4 тыс.). На эти три страны пришлось более 71% всех выданных единых шенгенских виз. Еще 11,8 тыс. виз европейские консульства выдали с ограниченным территориальным действием (LTV).