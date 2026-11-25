Таджикистан подтвердил приверженность Конвенции о запрещении химического оружия

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Нигина Ализода подтвердила приверженность страны полному и эффективному выполнению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) на 31-й сессии конференции государств-участников Конвенции (CSP-31), проходящей 23-27 ноября в Гааге (Нидерланды).

Как сообщается на официальных страницах министерства иностранных дел Таджикистана в социальных сетях, в своем выступлении Ализода отметила, что Конвенция является важнейшим международным инструментом обеспечения глобального мира, безопасности и разоружения.

Она также подчеркнула значимость международного сотрудничества и оказания технической помощи в рамках Конвенции. Особое внимание было уделено вопросам наращивания национального потенциала, подготовки специалистов и содействия мирному использованию химии в интересах устойчивого развития стран Центральной Азии.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении вступила в силу 29 апреля 1997 года. Она предусматривает полный запрет химического оружия, уничтожение существующих запасов и производственных объектов, а также создание международного механизма контроля над соблюдением ее положений. Реализацию Конвенции обеспечивает Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой находится в Гааге.

31-я сессия Конференции государств-участников является площадкой для рассмотрения вопросов реализации Конвенции, укрепления международного сотрудничества и дальнейшего продвижения целей химического разоружения.