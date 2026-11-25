Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в КНР у границы с Казахстаном

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в среду в 157 км к западу от города Урумчи на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 04:20 по Москве, находился примерно в 285 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.