Новый директор отдела INL посольства США приступил к работе в Таджикистане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ли Уилбур назначен новым директором отдела по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) посольства США в Таджикистане.

Как сообщило посольство США в Душанбе на своих официальных страницах в социальных сетях, ранее Уилбур работал в дипломатических представительствах Соединенных Штатов во Франции, Судане и Саудовской Аравии.

В своей новой должности в Таджикистане он будет курировать дальнейшую реализацию программ INL, направленных на укрепление пограничной безопасности и подготовку сотрудников правоохранительных органов.

По информации американского диппредставительства, эта работа призвана способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между США и Таджикистаном в сфере безопасности и правоохранительной деятельности.

Отдел INL госдепартамента США занимается поддержкой международных усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков, укреплению правоохранительных институтов, обеспечению безопасности границ и развитию профессионального потенциала правоохранительных органов.