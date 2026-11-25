Трамп заявил, что военная кампания против Ирана профинансирована до конца января

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная кампания Вашингтона против Тегерана профинансирована до конца января 2027 года.

"До конца января у нас, в общем-то, есть финансирование", - заявил Трамп в интервью The New York Post, отвечая на вопрос издания, сужаются ли временные рамки для потенциального нанесения ударов по Ирану на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

Согласно публикации, президент признает, что его военные возможности в отношении Ирана могут быть ограничены получившими большинство в обеих палатах демократами, когда в январе Конгресс нового созыва начнет работу.

По словам Трампа, в настоящее время демократы пытаются "превратить победу в поражение".