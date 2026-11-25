Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Антарктиды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана в 855 км от побережья Антарктиды, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:39 по Москве в среду землетрясения находился в 1927 км к югу от города Данедин на Южном острове в Новой Зеландии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.