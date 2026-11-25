Трамп подчеркнул отсутствие временных рамок для украинского урегулирования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что у него нет четких временных рамок по урегулированию украинского конфликта.

"У меня нет никаких сроков. Я просто хочу видеть, что это (конфликт - ИФ) закончилось. (...) Я хотел бы, чтобы это произошло сегодня, но для танго нужны двое. Посмотрим, как будет", - сказал Трамп в интервью The New York Post.

Американский лидер засмеялся, когда журналисты издания спросили его о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что американские переговорщики якобы хотят заключения соглашения между Москвой и Киевом к январю.

"Кто это сказал? Он (Зеленский - ИФ) хочет, чтобы я что сделал?" - отреагировал Трамп.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата очередного раунда переговоров по Украине пока не назначена. По его словам, у руководства России есть понимание, что переговоры по Украине в Абу-Даби должны продолжиться.