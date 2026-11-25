ЕС решил ограничить торговлю с 15 организациями, связанными с ВПК РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз объявил в среду об ужесточении экспортных ограничений в отношении 15 организаций, которые он рассматривает как связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ.

"Совет ЕС принял сегодня решение включить 15 российских организаций в перечень субъектов, на которых распространяются ужесточенные экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий. Эти организации являются частью российского военно-промышленного комплекса, связаны с оборонным и охранным сектором России или иным образом оказывают ему поддержку", - говорится в опубликованном коммюнике.

Совет не привел в своем сообщении названия организаций, на которые указывает в документе.