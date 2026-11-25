Евросоюз намерен создать технологический фонд на 50 млрд евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предлагает создать суверенный фонд акционерного финансирования технологий (Sovereign Tech Equity Fund, STEF) на сумму до 50 млрд евро, заявила в ходе пресс-конференции в Европарламенте исполнительный заместитель председателя ЕК по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Предполагается, что фонд будет инвестировать в технологии, имеющие ключевое значение для технологического суверенитета и экономической безопасности Евросоюза, говорится на сайте ЕК. Ожидаются масштабные инвестиции в стратегические европейские компании и промышленные проекты, в том числе в квантовой сфере.

ЕС планирует запустить STEF к 1 января 2028 года и стать участником фонда вместе с входящими в него странами и другими государственными и частными инвесторами.

Создание фонда предусмотрено проектом закона о квантовых технологиях (Quantum Act), которому и была посвящена пресс-конференция Вирккунен.

Законопроект, ожидающий рассмотрения в Европарламенте и Европейском совете, направлен на содействие конвертации европейских квантовых исследований в продукты и услуги, укрепление цепочек поставок и подготовку цифровых систем Евросоюза к так называемой постквантовой криптографии - шифрованию для защиты от взлома с помощью квантовых компьютеров, которые будут значительно мощнее современных. Утвердив его, ЕС хочет войти в число мировых лидеров в области квантовых технологий к 2030 году.

При этом для защиты своих стратегических интересов и технологической автономии Евросоюз намерен ограничить участие в тендерах на поставку квантовых технологий для зарубежных компаний.

"Эффект от квантовых технологий будет огромным, от навигации без спутников и ускорения разработки лекарств до ультрасовременных аккумуляторов и защищенной связи нового поколения", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Квантовые компьютеры значительно ускорят обработку данных, но пока обладают сравнительно малой мощностью и используются в основном в исследовательских целях. Такие системы будут дополнять классические суперкомпьютеры и искусственный интеллект (ИИ), причем последний может помочь в их разработке и эксплуатации, отмечает Еврокомиссия. По ее данным, около трети мировых квантовых компаний находятся в ЕС.