Глава МИД Молдавии не видит необходимости высылки посла РФ из республики

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой считает, что высылка посла России из республики не решит проблемы безопасности страны.

"Если бы мы были уверены, что высылка посла РФ из Молдавии улучшит ситуацию с безопасностью в нашей стране, то, наверное, такое решение давно было бы принято", - сказал Попшой журналистам после заседания правительства в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отказался комментировать заявления назначенного посла РФ в Кишиневе Олега Озерова о том, что, если его вышлют из Молдавии, то молдавские дипломаты не смогут работать в России. "Это его не первые и не последние подобные недоброжелательные высказывания", - отметил молдавский министр.