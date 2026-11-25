КМГ и ГНКАР обсуждают снижение тарифов на транзит казахстанской нефти через Азербайджан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Казахстанская компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR/ГНКАР) ведут переговоры о снижении тарифа на транспортировку казахстанской нефти через Азербайджан по нефтепроводной системе, сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Баель.

"Мы готовы заполнить и нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, и нефтепровод Баку - Супса. Но здесь весь вопрос, все дело упирается в экономическую целесообразность, экономическую привлекательность данного маршрута. Пока гораздо привлекательнее остается наш основной маршрут экспорта нефти - это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Простыми словами - через КТК нефть экспортировать гораздо дешевле. И поэтому здесь наши стороны ведут переговоры - КМГ, SOCAR - по снижению тарифов", - сказал Баель в интервью, опубликованном в телеграм-канале посольства Казахстана в Азербайджане.

По словам посла, азербайджанское направление имеет для Казахстана стратегическое значение, поскольку позволяет диверсифицировать маршруты экспорта энергоносителей.

"Сегодня мы экспортируем нашу нефть, наш уран через территорию Азербайджана. Но по нефти пока показатели скромные - в прошлом году мы экспортировали порядка 1,2 млн тонн. Этого, конечно, недостаточно", - отметил дипломат.

По оценке Баеля, в 2026 году объемы транзита казахстанской нефти через Азербайджан превысят прошлогодние, а в 2027 году "будут еще выше". Главным условием существенного роста поставок посол назвал снижение тарифов.

"Когда у нас будут приемлемые, конкурентоспособные тарифы, мы сможем значительно увеличить экспорт нашей нефти через Азербайджан. Надеюсь, мы этого добьемся. Чтобы значительно ускорить динамику, наши стороны должны договориться о наиболее оптимальных тарифах", - сказал Баель.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщали, что в 2026 году республика планирует экспортировать по БТД 1,6 млн тонн нефти. При этом министр энергетики Ерлан Аккенженов допускал, что по итогам года объем поставок может достичь 2,5-3 млн тонн. В 2025 году Казахстан экспортировал по БТД 1,2 млн тонн нефти.

На фоне перебоев в работе КТК Казахстан рассматривает дополнительные возможности для экспорта нефти, в том числе транзит через Каспий и поставки по нефтепроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса.