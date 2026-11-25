Кандидат в президенты Франции Ринер выступил против отправки французских военных на Украину

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самый титулованный дзюдоист в истории этого вида спорта Тедди Ринер, который ранее принял решение баллотироваться в президенты Франции, заявил, что не поддерживает идею отправки французских военных на Украину.

"Я не понимаю, зачем отправлять войска на Украину, ведь это не наша война", - приводит издание Le Figaro слова Ринера.

9 ноября спортсмен сообщил, что решил участвовать в выборах президента в 2027 году. Он отметил, что не представляет ни правые, ни левые силы.

Ринер, который еще продолжает спортивную карьеру, не исключил участия в Олимпийских играх 2028 года.

Ему 37 лет. Он уроженец заморского департамента Гваделупа, вскоре после его рождения семья переехала в Париж. Ринер - пятикратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

Выборы президента Франции состоятся 18 апреля 2027 года.