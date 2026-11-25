На Канарских островах зафиксировали рекордный за сутки приток нелегалов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На испанские Канарские острова прибыло почти 2 тыс. нелегальных иммигрантов за сутки, сообщает в среду Associated Press.

Власти архипелага отметили, что этот показатель стал рекордно высоким для Канарских островов.

Согласно данным морской спасательной службы Испании, в общей сложности к берегам островов приплыли 1990 человек на 15 лодках. Большинство из них - выходнцы из Сенегала и Гамбии.

По информации главы правительства Канарских островов Фернандо Клавихо, среди прибывших - около 100 несовершеннолетних.

В связи с этой ситуацией Клавихо попросил председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен о срочной встрече. Он также потребовал немедленной реакции от Брюсселя.

"Канарские острова больше не могут этого выносить. Мы испытываем беспрецедентное миграционное давление", - написал он в соцсети Х.

В Испании 29 ноября пройдут парламентские выборы. На предвыборных дебатах превалирующими темами были, в частности, проблема миграции и жилищный вопрос.