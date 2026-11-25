ЕК признала неспособность ЕС преодолеть препятствия для доставки гумпомощи в Газу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) уже неоднократно призывала предоставить гуманитарным партнерам ЕС доступ в сектор Газа, но израильские власти препятствуют этим шагам, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.

"Вчера еврокомиссар Аджа Лябиб вновь озвучила этот призыв в Европейском парламенте. Зачастую, для гуманитарных организаций открыт лишь один пограничный пункт, а нам нужно больше, поскольку ситуация в Газе поистине катастрофическая. Люди живут в палатках, которые, разумеется, отсырели. Дети умирают от болезней, которые стремительно распространяются, а мы не можем им помочь, так как доступ ограничен", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"В Газе остро необходимы палатки. Те, что есть сейчас, переполнены. При этом множество палаток стоит в грузовиках по ту сторону границы, но ввезти их мы не можем. Дело в том, что эти палатки и оборудование для их установки классифицируются как товары двойного назначения, поэтому их ввоз в сектор Газа запрещен", - продолжила Хрнчирова.

Она напомнила, что с начала кризиса ЕС выделил палестинцам гуманитарную помощь на сумму почти 800 млн евро.

"Мы - крупнейший гуманитарный донор для палестинского народа. Мы организовали огромное количество рейсов в рамках "гуманитарного воздушного моста" и делаем все возможное, чтобы поддержать жителей Газы. То же самое касается и Западного берега реки Иордан. Примерно 80% нашей помощи направляется в сектор Газа, а 20% - на Западный берег, однако нам просто необходимо больше возможностей для доступа и больше средств, чтобы помочь этим нуждающимся людям", - заключила представитель ЕК.

С начала ноября сектор Газа пребывает в обстановке масштабного наводнения в лагерях для беженцев. По данным ООН и местных властей, вода затопила около 70 тыс. палаток, разрушив или повредив более 40 тыс. временных укрытий, в результате чего пострадали свыше 220 тыс. человек, а тысячи семей остались без крова.

Ситуация осложняется тем, что запасы зимнего снаряжения внутри сектора практически исчерпаны, а на границах своего пропуска ожидают более 150 тыс. палаток. Гуманитарные органы также предупреждают, что смешение паводковых и сточных вод из-за разрушенной канализационной инфраструктуры создает угрозу стремительного распространения инфекций среди перемещенных лиц.

Израиль запрещает или жестко квотирует ввоз множества предметов первой необходимости. В этот список попадают прочные палатки с металлическими или деревянными каркасами, брезент, стройматериалы, генераторы, водяные насосы и оборудование для очистки сточных вод.