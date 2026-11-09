В ЕК заявили, что Израиль усложняет доставку гуманитарной помощи в Газу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии осведомлены о тяжелом положении людей в секторе Газа, которое еще сильнее ухудшается в результате наводнения и проблем с доставкой гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь ЕК Эва Хрнчирова.

"Очевидно, что, если вы живете в палатке, которую заливает водой, положение становится еще более тяжелым. Мы уже неоднократно подчеркивали на всех уровнях и при любой возможности, что правительство Израиля должно обеспечить полный доступ для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Однако на данный момент ситуация иная, (...) далеко не все контрольно-пропускные пункты открыты для гуманитарных грузов", - сказала она.

"Безусловно, это делает ситуацию еще более критической: людям в Газе сейчас крайне необходима помощь, особенно в условиях зимы и наводнений", - добавила она.

Она отметила, что проблема усугубляется наводнением в результате проливных дождей. Семьи, живущие в столь тяжелых условиях, подвергаются повышенному риску заболеваний.

"Мы знаем, что подавляющему большинству жителей Газы необходимы кров и предметы первой необходимости. Около 60% населения нуждаются в помощи в этих критических условиях", - продолжила Хрнчирова.

Представитель ЕК напомнила, что Евросоюз является крупнейшим донором гуманитарной помощи для палестинцев. С начала кризиса в октябре 2023 года он выделил гуманитарной помощи палестинцам на более чем 5,7 млрд евро.

"Однако нам нужен полный доступ, чтобы мы могли совместно с нашими партнерами доставлять эти жизненно важные грузы. Поэтому мы вновь призываем обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ в сектор Газа, чтобы облегчить страдания находящихся там людей", - заключила Хрнчирова.

В конце прошлой недели в секторе Газа начались катастрофические наводнения, вызванные первым мощным зимним штормом. Из-за непрекращающихся проливных ливней ситуация в регионе резко усложнилась. По сообщениям европейских СМИ, потоки воды и грязи затопили от 70 тыс. до 100 тыс. палаток, в которых укрываются вынужденные переселенцы. Вода в некоторых местах поднялась на 30-40 сантиметров. В центральной части сектора Газа проливные дожди вызвали размыв почвы и оползень песчаной насыпи, который похоронил под собой палатки. Спасатели извлекли тела пяти погибших - двух женщин и троих детей.