Решение ЕС выделить Украине 45 млрд евро в 2027г вступило в силу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В среду вступило в силу решение Совета ЕС о выделении Украине до 45 млрд евро на 2027 год в рамках кредита в 90 млрд евро, согласованного в декабре 2025 года на 2026-2027 гг. (по 45 млрд евро в год).

Соответствующее решение вступило в силу после опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза.

"Учитывая сложное финансовое положение Украины и неотложность ситуации, вызванной продолжающейся войной, а также в целях ускорения процесса, настоящее решение должно вступить в силу в день его опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза и применяться с даты его принятия", - говорится в постановлении Совета ЕС.

В нем отмечается, что помощь в размере до 45 млрд евро предоставляется "для содействия реализации стратегии финансирования Украины на 2027 год в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года".

В документе также объясняется, что помощь предоставляется следующим образом: до 6,65 млрд евро предусмотрены в качестве бюджетной поддержки в форме займа; до 6,65 млрд евро - в качестве макрофинансовой помощи; 31,7 млрд евро - для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины.

В постановлении также определены три транша выплат макрофинансовой помощи в 2027 году.

"Ориентировочный размер траншей (...) составляет: первый транш - 2 млрд евро; второй транш - 3 млрд евро; третий транш - 1,65 млрд евро", - сообщается в постановлении Совета ЕС.