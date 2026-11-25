Кушнер полагает, что Украина не вступит в НАТО после завершения конфликта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американская сторона исходит из того, что договоренности по украинскому урегулированию не будут предусматривать вступление Киева в НАТО, заявил в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Сейчас мы исходим из того, что урегулирование не приведет к реализации такого варианта", - сказал он в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера.

При этом Кушнер подчеркнул, что "любые варианты в принципе возможны, и мы дадим возможность обеим сторонам найти решение".

Отвечая на вопрос о том, какой вариант завершения конфликта кажется ему более реальным (приостановка боевых действий на текущих позициях или передача всего Донбасса России), Кушнер подчеркнул, что его устроит любой вариант, который положит конец боевым действиям.