Глава Евросовета назвал условия вступления в ЕС стран Западных Балкан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Путь балканских стран в Евросоюз предполагает не только проведение необходимых реформ, но также региональное сотрудничество, примирение и добрососедские отношения как ключевые предварительные условия для вступления в ЕС, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Я рассчитываю на дальнейший прогресс в урегулировании двусторонних проблем. Необходимо преодолеть трудности, уходящие корнями в прошлое. Пришло время смотреть вперед, а не оглядываться назад. Только так наши партнеры на Западных Балканах смогут добиться реального прогресса и взять на себя обязательства, присущие будущим членам стабильной, процветающей и единой Европы", - сказал Кошта в среду на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС-Западные Балканы.

"Сам Европейский союз служит подтверждением верности такого подхода: он был создан на основе примирения и мира, а расширение сыграло важнейшую роль в достижении этих целей", - добавил глава Евросовета.

Он высказал мнение, что прогресс, достигнутый Черногорией и Албанией, доказывает, что вступление в Европейский союз - "это не иллюзия, а реальная возможность для тех, кто готов к активной работе".

"В этом году мы приступили к подготовке договора о присоединении Черногории - шаг, каковой мы не предпринимали более десяти лет. Албания также начала закрывать переговорные главы", - объявил Кошта.

Все остальные партнеры на Западных Балканах, по его словам, "при желании могут добиться прогресса на пути к вступлению в ЕС".