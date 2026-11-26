Кушнер заявил, что Трамп не оказывает давления на Зеленского

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не оказывает давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его принять какие-то варианты урегулирования конфликта с РФ, заявил в среду спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер.

"На Зеленского не было никакого давления", - сказал он в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера.

Кушнер напомнил, что США продолжают поставлять оружие для Украины и передают Киеву разведданные.

Резкие комментарии Трампа в адрес Зеленского, периодически звучавшие в последние месяцы, Кушнер объяснил стремлением президента США ответить на резкие слова украинского лидера в свой адрес.