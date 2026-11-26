Таджикистан и "Росатом" обсудили перспективы строительства малых АЭС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан и российская госкорпорация "Росатом" обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, включая изучение возможностей строительства малых атомных электростанций в республике, сообщает пресс-центр Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Вопросы двустороннего взаимодействия рассмотрены в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумъа с заместителем генерального директора представительства госкорпорации "Росатом" в Центральной Азии Дмитрием Константиновым.

"Стороны рассмотрели вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе изучение возможностей строительства малых атомных электростанций в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении.

Участники встречи также обменялись мнениями о необходимости всесторонней оценки технических, экономических и экологических аспектов реализации возможных проектов, а также вопросов обеспечения безопасности и подготовки профильных специалистов.

По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжить диалог и рассмотреть перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям.

Конкретные сроки реализации возможных проектов и решения о строительстве малых АЭС в сообщении не приводятся.