Нефть Brent подорожала до $95,33 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в четверг и находятся на максимумах за две недели на опасениях по поводу сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве торгуются по $95,33 за баррель, что на $0,72 (0,76%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на $3,21 (3,5%) до $94,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,74 (0,88%) до 84,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,63 (2%) до $83,68 за баррель.

Биржи в США в четверг закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Накануне хуситы сообщили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

Ранее иранские СМИ написали, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.

"Расширение ближневосточного конфликта может нарушить восстановление нефтяных потоков, наблюдавшееся в последние недели, - отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. - Экспорт нефти из Персидского залива вырос на прошлой неделе, но понижательный тренд сохраняется".

Тем временем Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на минувшей неделе выросли на 1,733 млн баррелей, дистиллятов - на 715 тыс. баррелей. Эксперты ожидали повышения на 1,7 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно.