Список участников президентских выборов в Сербии должен быть готов к 7 декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Документы, необходимые для внесения в список участников президентских выборов в Сербии в соответствии с сербским законодательством необходимо представить в Республиканскую избирательную комиссию не позднее чем за 20 дней до выборов, то есть до 7 декабря, сообщает в четверг сербская газета "Политика".

"Кандидаты на пост президента могут быть предложены политическими партиями, зарегистрированными в Реестре политических партий, коалициями политических объединений и группами граждан. Для подачи заявки на участие в президентских выборах требуется не менее 10 тыс. заверенных подписей в поддержку кандидата. Президент избирается прямым тайным голосованием ", - отмечает издание.

"Если ни один кандидат не получит большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Республиканская избирательная комиссия в течение трех дней с даты окончательного утверждения итогового отчета о результатах выборов выносит решение о проведении второго тура выборов в течение 15 дней с даты вынесения такого решения", - отмечает "Политика".

Ранее в четверг председатель скупщины (парламента страны) Александр Чупич подписал постановление о назначении выборов президента на 27 декабря.

Выборы президента пройдут в Сербии досрочно, поскольку прежний президент Александр Вучич, полномочия которого истекали весной 2027 года, покинул пост в сентябре для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в конце октября. Сербская прогрессивная партия, от которой выступал Вучич, проиграла эти выборы "Студенческому списку" и перешла в оппозицию.