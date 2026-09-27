Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич покинул свой пост, сообщает в воскресенье сербский телеканал N1.

"Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии", - говорится в сообщении.

Обязанности президента теперь будет исполнять председатель сербского парламента Ана Брнабич.

Ранее Вучич сообщал, что намерен уйти в отставку 27 сентября. Он заявлял, что в дальнейшем будет претендовать на пост премьера Сербии.

Парламентские выборы в Сербии пройдут в конце октября.