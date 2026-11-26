Партнеры "СИБУРа" по проектам в Казахстане изучат влияние санкций против компании

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Партнеры "СИБУРа" по казахстанским проектам изучат возможное влияние и последствия введенных в отношении компании санкций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "КазМунайГаза" (КМГ).

"В настоящий момент участники совместных проектов продолжают комплексную оценку потенциального влияния внешних факторов, включая санкционные ограничения, с учетом правовых, финансовых и технических аспектов", - отметили в КМГ.

В компании подчеркнули, что во всех соглашениях предусмотрена санкционная оговорка, определяющая порядок действий в случае введения ограничительных мер. Условия данных положений являются конфиденциальными.

"Работа по проектам продолжается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и договорными обязательствами сторон", - проинформировали в КМГ.

Как сообщалось, Великобритания включила в санкционный список крупнейшего производителя нефтехимической продукции в России - "СИБУР Холдинг".

"СИБУР" участвует в реализации нескольких проектов в Казахстане.

В проекте "Силлено" (строящийся комплекс по выпуску полиэтилена) "СИБУРу" принадлежит 30%-я доля, 29,9% - у КМГ, 30% - у Sinopec, 10,1% - у KMG PetroChem ("дочка" КМГ).

"СИБУР" также владеет 40% в компании по производству полипропилена в Атырау - Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), 49,5% у КМГ.

В ТОО "Полимер Продакшн", которое занимается производством полимерной пленки, "СИБУРу" принадлежит 60%, еще 40% - у КМГ.