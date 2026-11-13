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"СИБУР" не ждет последствий от британских санкций для устойчивости своего положения

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" считает включение компании в санкционный список Великобритании нелегитимным решением, оставляет право оспаривать его, при этом не ожидает, что оно повлияет на "устойчивость компании".

"СИБУР" не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не добывает полезные ископаемые. Основная деятельность компании связана с разработкой и производством современных синтетических материалов, которые расширяют возможности человека", - заявили "Интерфаксу" в компании.

"СИБУР" не считает принятое регулятором Великобритании решение ни легитимным, ни обоснованным. Влияния на устойчивость компании не ожидаем. Юристы компании внимательно изучат аргументацию Великобритании, оставляем за собой право оспаривать вводимые ограничения", - подчеркнули в нефтехимическом холдинге.

Компания попала под санкции Великобритании 12 сентября.

"СИБУР" - крупнейшая в России нефтегазохимическая компания, перерабатывающая попутный нефтяной газ в полимеры. Скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц в первом полугодии 2026 года по стандартам МСФО выросла с 48,9 млрд рублей до 60,1 млрд рублей (+22,9% год к году).

Текущая структура акционеров "СИБУРа" не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя). Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. Недавно глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе ее акционеров.

Леонид Михельсон Геннадий Тимченко СИБУР СИБУР Холдинг Великобритания
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