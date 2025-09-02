Поиск

Депардье предстанет перед судом по обвинению в домогательствах

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении актрисы Шарлотты Арну, сообщает во вторник телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

"Судебный следователь постановил вызвать в суд Жерара Депардье за сексуальные домогательства", - прокомментировала адвокат актрисы Карин Дюррье Дьебо.

Судебные власти Франции пока официально не комментировали это решение.

Депардье в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает телеканал.

По словам актрисы, домогательства произошли летом 2018 года. Актер утверждает, что отношения с Арну были по обоюдному согласию.

В мае 2025 года Парижский суд признал Депардье виновным по другому делу о домогательствах. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Дело в отношении Депардье было инициировано после того, как две женщины обвинили его в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признает.

