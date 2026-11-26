Саудовская Аравия сообщила об одном погибшем после обстрела НПЗ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о гибели рабочего из-за обстрела нефтеперерабатывающего завода в административном округе Джизан, сообщает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

"Один рабочий из Непала погиб, несколько человек получили ранения в результате попадания "вражеского снаряда" в нефтеперерабатывающий завод", - говорится в публикации.

Отмечается, что после удара на НПЗ начался пожар, который позже взяли под контроль. Часть производственных процессов на заводе приостановили.

Подробных данных об обстреле не приводится.