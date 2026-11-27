В Батуми в столкновениях с турецкими футбольными болельщиками пострадали трое полицейских

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Батуми в результате агрессивных действий турецких болельщиков травмы получили трое полицейских, задержаны 16 турецких фанатов, сообщает МВД Грузии. Болельщики приехали в город на матч между "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем Бер-Шева".

По данным МВД, еще до начала матча турецкие болельщики устроили шумное шествие по улицам Батуми. На требование полицейских соблюдать порядок несколько болельщиков вступили с ними в физическое противостояние. Уже на территории стадиона турецкие болельщики продолжили насильственные действия, ломая пластмассовые сидения и бросая их в полицейских.

"Полиция предприняла ответные меры для предотвращения насильственных действий, включая использование специальных средств", - заявило министерство.

В связи со случившимся министры иностранных дел Турции и Грузии провели телефонный разговор.