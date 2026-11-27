Узбекистан и Южная Корея планируют увеличить товарооборот втрое до $5 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Южная Корея намерены в ближайшие годы увеличить двусторонний товарооборот до $5 млрд, сформировать портфель проектов по критически важным минералам, сообщается на сайте министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

По информации ведомства, эти вопросы обсуждались на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с послом Южной Кореи Вон До Ёном.

"Обсуждены реализация договоренностей на высшем уровне и задача довести товарооборот до $5 млрд в ближайшие годы. За 10 месяцев текущего года товарооборот вырос на 7,4%, до $1,6 млрд", - отмечается в сообщении.

Стороны договорились завершить согласование основных положений соглашения о свободной торговле. Определены шаги по созданию специализированной промышленной зоны для корейских компаний. Рассмотрены проекты в сфере критически важных минералов, искусственного интеллекта и машиностроения.

"Достигнута договоренность сформировать портфель проектов по критически важным минералам. На первый квартал 2027 года намечены 13-е заседание межправительственного комитета и "круглый стол" компаний по добыче и переработке минералов", - подчеркивает министерство.

По данным таможенного комитета Узбекистана, в 2025 году товарооборот страны с Южной Кореей составил $1,7 млрд. Таким образом, в ближайшие годы стороны намерены утроить товарооборот.