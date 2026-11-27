Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-октябре выросла на 16%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2026 года увеличилась на 16% относительно того же периода прошлого года - до 6,74 трлн юаней ($1 трлн), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Прибыль государственных компаний выросла на 13%, акционерных обществ - на 21,4%, частных предприятий - на 11,4%.

В обрабатывающей промышленности показатель увеличился на 17,5%, в горнодобывающей - на 38,8%. В секторе электро-, водо- и теплоснабжения он упал на 14,8%.

Прибыль производителей компьютерной, коммуникационной и прочей электронной техники подскочила вдвое (на 100%), в угольной отрасли - на 61,4%, в химической - на 50,3%, в производстве цветных металлов - на 71,7%.

В октябре прибыль крупных промпредприятий КНР увеличилась на 20,1% в годовом выражении, максимально с мая.