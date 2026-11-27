Узбекистан планирует за 10 лет увеличить логистические мощности до 80 млн т

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан в течение ближайших 10 лет планирует довести логистические мощности страны до 80 млн тонн, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев в пятницу на встрече с инвесторами и предпринимателями в транспортно-логистической сфере.

Слова президента приводит его пресс-секретарь Ширзод Асадов в соцсетях.

Мирзиёев отметил, что современные логистические центры освобождены от земельного налога и налога на имущество. "Ответственным лицам и руководителям регионов поручено эффективно воспользоваться этим и в сотрудничестве с инвесторами построить девять крупных логистических центров общей стоимостью $1,6 млрд", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что спрос на грузовые вагоны растет из года в год. В связи с этим необходимо ежегодно увеличивать парк вагонов на 5-6 тыс. единиц. Для этого предпринимателям предоставлен ряд льгот.

Кроме того, Мирзиёев сообщил, что совместно со Всемирным банком разработана новая тарифная политика в сфере железнодорожного транспорта. Ответственным лицам было поручено начать поэтапное внедрение этой политики с 2027 года.

Президент на встрече отметил, что запуск железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан увеличит объем грузоперевозок в 10 раз до 15-16 млн тонн в год.

"В Узбекистане до 2030 года планируется построить 545 км новых железнодорожных линий, довести долю электрифицированных путей до 65%, а парк электропоездов - до 31 единицы", - сказал он.

В связи с этим в следующем году начнется модернизация железнодорожной дороги Ангрен-Пап, планируется начало строительства ряда железных дорог в различных направлениях, в том числе высокоскоростной ж/д линии Ташкент-Самарканд.

Президент призвал международные финансовые организации и инвесторов к сотрудничеству в данных проектах общей стоимостью $8 млрд.

Мирзиёев подчеркнул, что имеются все возможности для превращения Узбекистана в крупный сухопутный хаб, связывающий Восток и Запад, Север и Юг. При этом он отметил, что в настоящее время возможности "Среднего коридора" используются не в полной мере.

"Ответственным лицам поручено завершить соглашения с Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией о взаимном признании электронных грузовых документов. Кроме этого, поставлена задача наладить курсирование блок-поездов из нашей страны (Узбекистана - ИФ) до портов Каспийского, Черного, Восточно-Китайского морей и государств Балтийского региона", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане действуют 27 логистических центров, соответствующих международным требованиям, общей мощностью 27,2 млн тонн. Складские комплексы класса "А" покрывают только 10-15% существующей потребности. Кроме того, сохраняется дефицит современных холодильных и таможенных складов.

При этом логистическая инфраструктура в основном сосредоточена в Ташкенте и прилегающих районах. Низким остается уровень контейнеризации грузов, информационные системы государственных органов и частных логистических операторов недостаточно интегрированы, а цифровизация отрасли требует дальнейшего развития.

В октябре текущего года местные СМИ со ссылкой на постановление президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию транспортно-логистической системы" сообщили, что к концу 2030 года годовая мощность транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в стране должна составить не менее 40 млн тонн, объем транзитных грузоперевозок - до 18,5 млн тонн. Число международных сухих портов, действующих на территории Узбекистана, к концу 2030 года должно достичь 30 с текущих 24. Также планируется удвоить пропускную способность пунктов пропуска через государственную границу по грузам и мощности по обработке контейнеров в логистических центрах.

Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") соединяет Китай и страны Центральной Азии с Кавказом, Турцией и Европой через территории Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.