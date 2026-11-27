ВМС Ирана заявили, что спецназ отбил у США два захваченных ими танкера

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Силы спецопераций Ирана вернули контроль над двумя танкерами, которые ранее захватили военные США, заявил в пятницу командующий иранских ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани.

"Спецназовцы возвратили два захваченных войсками США нефтяных танкера, когда американский персонал спал", - приводит Press-TV его слова.

Однако Ирани не уточнил, когда и где прошла операция иранских сил спецназначения. Он также не указал, при каких обстоятельствах военные США захватили танкеры.

В то же время контр-адмирал обвинил Вооруженные силы США в том, что они взимают плату с владельцев судов за их сопровождение через Ормузский пролив, но не берут ответственность за инциденты и не возвращают деньги в случае ущерба от атак на суда.

Он напомнил, что у иранских военных есть приказ держать Ормузский пролив закрытым.