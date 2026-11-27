Турция и Иран продлили соглашение о поставках иранского газа до 2032 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Турецкая и иранская газовые компании Botas и National Iranian Gas Co. договорились продлить соглашение о поставках иранского газа в Турцию до 2032 года, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Botas и National Iranian Gas Co. продлили договор, срок действия которого истек в июле, до 2032 года (...). Остался ли прежним объем поставок - 10 млрд кубометров в год, - неизвестно", - заявили собеседники агентства.

Источники добавили, что стороны еще не опубликовали официальный документ соглашения.

Как отмечает Bloomberg, трубопроводные поставки газа - важный источник дохода для Тегерана, особенно на фоне конфликта с США, из-за которого значительно снизился экспорт иранской нефти.

Американские военные после краха июньского меморандума о взаимопонимании США и Ирана 14 июля восстановили морскую блокаду иранских портов. На этой неделе первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что иранские власти все активнее используют транспортные пути, не связанные с югом страны, морская блокада США иранских портов неэффективна.