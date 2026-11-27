В Испании представители четырех партий провели последние дебаты перед выборами в парламент

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Четыре кандидата на пост премьер-министра Испании провели в ночь на пятницу в эфире Испанского телевидения последние дебаты перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране в воскресенье.

Участники дебатов - нынешний глава испанского правительства Педро Санчес (Испанская социалистическая рабочая партия), представительница левой коалиции "Широкий фронт" Ада Колау, выдвиженец "Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо, представляющий правые силы, и Сантьяго Абаскаль от ультраправой партии "Вокс" сосредоточились на проблемах экономики, жилищном кризисе, гендерном насилии и сложной ситуации в сфере нелегальной миграции.

Санчес в выступлениях делал упор на достижениях его администрации, предупреждая о негативных последствиях в случае, если его партия проиграет выборы. Он в очередной раз представил макроэкономические данные, в этом его поддержала Колау, однако Абаскаль прямо назвал Санчеса врагом рабочего класса, отметив, что Санчес не может противостоять ему в одиночку, без поддержки "Широкого фронта". Фейхоо также припомнил Санчесу повышение цен, налогов и коррупцию. В то же время, несмотря на жесткую риторику в отношении Санчеса, он воздерживался от конфронтации с Колау.

Комментаторы отметили, что Санчес в отличие от прошедших ранее дебатов "один на один" в этот раз придерживался более агрессивного тона вместе с Колау, которая подвергла кандидатов от "Народной партии" и "Вокса" прямым нападкам. Фейхоо повторил прежнюю стратегию, потребовав от Санчеса объяснений в связи с судебными делами и действиями в связи с миграционным кризисом.

При обсуждении социальной политики у кандидатов практически не было каких-либо совпадений - Фейхоо сосредоточился на безопасности на железных дорогах, вспомнив о недавней железнодорожной катастрофе, в то время как Санчес старался избегать этой темы. На каждое высказывание Абаскаля, который подверг администрацию нынешнего премьера жесткой критике в этой сфере, Санчес неизменно отвечал единственным словом: "Чушь". Колау же затронула тему гендерного насилия.

Тема нелегальной иммиграции вызвала наиболее резкие высказывания со стороны Абаскаля, который возложил ответственность за все экономические беды в стране на политику нынешних властей в отношении нелегалов, при этом он открыто назвал Санчеса наглецом.

Участники предсказуемо разделились на два лагеря: Санчес выступил с левых позиций вместе с Колау против Фейхоо. Абаскаль, по мнению комментаторов, постарался дистанцироваться от остальных, несмотря на то, что его партия, как и партия Фейхоо, также находится на правом фланге политического спектра.

При этом Абаскаль дистанцировался от остальной группы не только в выступлениях, но и на групповом фото, где он позировал немного в стороне. За несколько минут до начала дебатов он лишь дружелюбно обратился к лидеру Народной партии, после чего оба предпочли избегать жарких споров и почти не общались.

Комментаторы пришли к выводу, что по итогам этих дебатов явного победителя выявить не удалось - по их мнению, в той или иной мере победили все, поскольку никто не утратил чувства целеустремленности.